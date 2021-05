UFO AVVISTATO IN ABRUZZO...NON ERA UN UFO MA...

Risolto l’enigma dell’avvistamento di un oggetto luminoso non identificato che ha solcato il cielo tra l’Abruzzo e il Molise. Potrebbe essersi trattato di un progetto per la connessione internet .

L’avvistamento, avvenuto nei giorni scorsi, aveva suscitato curiosità dopo che Gianni Petrocelli, proprietario del ristorante “Il Poggio” in agro di Rionero Sannitico, aveva detto di aver notato un oggetto luminoso non identificato che aveva solcato il cielo stellato nelle vicinanze del suo punto di ristoro.

L’uomo aveva raccontato di aver visto, insieme ai suoi ospiti di quella sera, una fila di tante luci in movimento che facevano pensare a un treno che in quel momento stava attraversando il tratto di cielo che tagliava in diagonale la parte sovrastante il tetto del suo ristorante. Sia lui che tutti i suoi clienti, però, non erano riusciti a darsi una risposta del perché di quello “oscuro” seppur luminoso spettacolo.