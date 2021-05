ITALIA VIVA: «INTITOLARE UNA VIA O UNA STRADA ALL'AVVOCATO WALTER MAZZITTI»

I consiglieri comunali di Italia Viva Teramo Osvaldo Di Teodoro e Giovanni Luzii hanno presentato una mozione da discutere nel prossimo consiglio comunale di Teramo.



Domani ricorre il primo anniversario della scomparsa dell'Avvocato Walter Mazzitti, per il quale nutrivamo immensa stima e grande affetto. Egli ci ha onorato della sua amicizia e ha voluto condividere con noi il suo ambizioso progetto, affinché ce ne facessimo latori presso il Sindaco, cosa che abbiamo fatto con tutta la convinzione possibile sin dal 2018. Ieri Walter avrebbe compiuto 70 anni, troppo pochi per vedere realizzato quel sogno di una città giardino archeologico e scrigno turistico-culturale, sogno per il quale non ha mai smesso di impegnarsi. Noi intendiamo raccogliere il testimone del nostro illustre cittadino e faremo di questa progettualità il fulcro del nostro impegno politico, augurandoci il massimo della collaborazione da parte del Consiglio e della Giunta comunale. Inoltre proponiamo sin d'ora, nel rispetto della normativa in materia (e dei tempi di latenza che richiede), che si avvii subito l'iter per l'intitolazione di una via o di un luogo simbolico della nostra città ad un personaggio che tanto lustro ha portato al nome e al prestigio di Teramo in tutto il mondo.