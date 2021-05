"VIVA LA MAMMA", A PINETO FDI FESTEGGIA IN PIAZZA A FAVORE DELLA MATERNITA'

In occasione della festa della mamma il Dipartimento Pari Opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili di Fratelli d’Italia e il Coordinamento di Fratelli d’Italia della provincia di Teramo hanno organizzato l’iniziativa dal titolo “Viva la Mamma”. E’ stato allestito un gazebo a Pineto nella centralissima Via Milano, con esposizione di uno striscione e consegna di volantini per sostenere la maternità e festeggiare davvero. Attraverso una nota congiunta Monica Brandiferri, Responsabile provinciale del Dipartimento Pari Opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili di Fratelli d’Italia e Marilena Rossi, Coordinatrice di Fratelli d’Italia della provincia di Teramo, evidenziano come “la festa della mamma è un momento perfetto per ricordare che tutte le mamme sono indispensabili e per rendere loro merito e omaggio per il fondamentale ruolo ricoperto nell’ambito familiare ma anche per il grande contributo fornito nella sfera lavorativa”.

“Ad ogni modo – continuano Marilena Rossi e Monica Brandiferri – quest’anno la festa della mamma è un po’ particolare e diversa dal solito: nell'anno della pandemia, secondo il Rapporto “Le equilibriste: la maternità in Italia nel 2021”, diffuso da Save the children per la festa della mamma, 249 mila donne nel corso del 2020 hanno perso il lavoro, di cui ben 96 mila sono mamme con figli minori. Sono proprio le mamme che, a causa della necessità di seguire i bambini più piccoli, sono state costrette a rinunciare al lavoro o sono state licenziate. A ciò si aggiunge che il 27% delle donne lascia il lavoro dopo il primo figlio dedicando alla casa e ai figli più del doppio del tempo del compagno”.

“Fratelli d’Italia – concludono le due esponenti del partito della Meloni – da sempre è in prima linea per sostenere le donne che hanno figli in un momento storico che le penalizza, in cui peraltro la natalità è ai minimi storici. Attraverso l’iniziativa “Viva la Mamma” tenutasi oggi a Pineto, a cui hanno preso parte anche Francesco Di Giuseppe, vice-presidente di Gioventù Nazionale, Mimmo Ruggiero, consigliere del Cda dell’Area Marina Protetta del Cerrano, Adele Mazzocchitti, componente della CPO del comune di Pineto, Pio Ruggiero, coordinatore di Fratelli d’Italia Pineto e organizzatore del banchetto, abbiamo voluto esporre le proposte di Fratelli d’Italia, sintetizzate in dieci punti, che mirano tutte a favorire l’occupazione femminile e a sostenere le imprese che assumono attraverso misure importanti, tra le quali vanno menzionate l’aumento delle indennità e la tutela della maternità, l’apertura di un numero elevato di asili nido sul territorio, la riduzione dell’IVA al 5% per i prodotti della prima infanzia e la previsione di sgravi fiscali per l’acquisto di beni necessari ai bambini, l’introduzione di un quoziente familiare”.