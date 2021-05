RAZZO CINESE IN CADUTA IL COMUNE ATTIVA IL COC

Nonostante siano assolutamente minime le probabilità di precipitazione sul nostro territorio del vettore cinese in caduta libera dalla spazio, l'assessore alla Protezione Civile Giovanni Cavallari, ha ritenuto opportuno assicurare un servizio di pronto intervento, attivando tre squadre di volontari, una delle quali rimarrà per l'intera notte al COC e le altre due in reperibilità. I numeri di telefono di riferimento sono: 3403389296 oppure 0861324500.