IL RAZZO CINESE E' CADUTO NELL'OCEANO INDIANO

Il razzo cinese è caduto nell'Oceano Indiano, nessun pericolo, quindi per l'Italia che era stata indicata come area a rischio per la caduta di frammenti sul territorio. E tira un sospiro di sollievo anche la Protezione Civile che era in allerta già dalla serata di ieri. Il secondo stadio del razzo cinese, il rocket Lunga Marcia 5B è rientrato nell'atmosfera in un'area vicina alle isole Maldive. Lo rende noto l'ufficio per il volo umano dell'agenzia spaziale cinese Cnsa. Il rientro è stato confermato anche dai dati del Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America (Norad).

Rientro del razzo cinese fuori controllo, Pechino: rischio danni sulla Terra estremamente basso. Il tavolo tecnico del Dipartimento della protezione civile aveva già escluso l'interessamento del territorio italiano, dichiarato concluse le attività operative, e chiuso il Comitato Operativo. A Teramo, invece, si è deciso di aprirlo ieri sera in via precauzionale.