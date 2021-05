MASCHERINE IN CLASSE, NON C'E' L'OBBLIGO DELLE Ffp2, BASTANO LE CHIRURGICHE

Con una nota ministeriale, la numero 698 del 6 maggio scorso, il Dipartimento istruzione ha fornito alcuni utili e importanti aggiornamenti. Mascherine Ffp2: per ciò che attiene all'uso dei dispositivi di protezione la nota afferma una «non obbligatorietà delle mascherine Ffp2 per gli studenti».Non di tutte le mascherine ma di quelle Ffp2. «Ferma restando la necessità di utilizzo delle mascherine nei locali scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado, il Comitato tecnico scientifico», precisa la nota, «costituito presso il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellato dal ministero dell'Istruzione, ha espresso parere contrario circa l'ipotesi di prescrivere l'impiego dei dispositivi del tipo Ffp2 da parte degli studenti, considerandone non consigliabile l'uso prolungato».I facciali filtranti (mascherine Ffp2 e Ffp3) sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per proteggere l'utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol). Probabilmente tale decisione viene espressa considerato il lungo tempo d'impiego del dispositivo da parte degli scolari. Protocolli di sicurezza: non ci sono variazioni e possono seguirsi quelli attualmente vigenti.

Le mascherine chirurgiche, aggiungiamo gli esperti nella nota, hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l'ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi. Ma per essere sicure, devono essere prodotte nel rispetto della norma tecnica UNI EN 14683:2019 che prevede caratteristiche e metodi di prova, indicando i requisiti di resistenza a schizzi liquidi, traspirabilità, efficienza di filtrazione batterica e pulizia da microbi.