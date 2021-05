TERCOOP, I SINDACATI CONVOCANO I CAPIGRUPPO PER STIPENDI ED ORARI DI LAVORO

Le scriventi Organizzazioni Sindacali Filcams Cgil Teramo e Fisascat Cisl Abruzzo-Molise invitano i capigruppo del Consiglio Comunale di Teramo ad un’assemblea autoconvocata al parco della Scienza per Martedì 11 Maggio 2021 alle ore 18:00, insieme ai lavoratori della Tercoop, per chiedere garanzie sul bando di gara di appalto sui livelli occupazionali e salariali. L’assemblea è stata organizzata in considerazione degli incontri intercorsi con i rappresentanti della Giunta del Comune di Teramo e il Sindaco Gianguido D’Alberto che non hanno fornito garanzie sui posti di lavoro e sulle ore contrattuali delle lavoratrici e dei lavoratori attualmente impiegati nel servizio dei parcheggi del Comune di Teramo. Nella determina dirigenziale del 16 Aprile, infatti, non erano configurate le ore contrattuali e questo rappresenta la grande incertezza sul futuro salariale delle lavoratrici e dei lavoratori che per tanti anni hanno lavorato nel servizio dei parcheggi del Comune di Teramo. Riteniamo, quindi, grave ed ingiustificata la posizione del Comune di Teramo che mette a rischio il futuro degli operatori ed è inaccettabile che un’istituzione pubblica possa, di fatto, determinare riduzioni o licenziamenti di posti di lavoro. Per queste ragioni chiediamo ai capigruppo del consiglio comunale di intervenire domani alle ore 18:00 all’assemblea autoconvocata al Parco della Scienza (sede del Consiglio Comunale e casa di tutti i cittadini) per dare risposte e, insieme, chiedere certezze riguardo il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori interessati. Il 15 Settembre 2020 in occasione del Consiglio Comunale avevamo avuto garanzie a riguardo e abbiamo sempre ricevuto rassicurazioni in ogni momento di confronto riguardo le ore e i posti di lavoro. Ad oggi non ci sono più queste certezze. La politica è lo strumento per decidere e intervenire in merito alle condizioni di lavoro ed è per questo motivo che chiediamo alla politica di decidere e di essere, una volta per tutte, dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori dei parcheggi di Teramo.

Mauro Pettinaro (Segretario Generale Filcams Cgil Teramo)

Luca Di Polidoro (Fisascat Cisl Abruzzo Molise)