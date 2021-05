VIDEO / BANDO DI GARA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO, LA CGIL DENUNCIA: «E' IL CAOS IN COMUNE E CONVOCA TUTTI I CAPIGRUPPO»

Il Comune deve smetterla di prenderci in giro come ha fatto per un anno e mezzo. Bisogna tutelare i posti di lavoro. E’ inaccettabile che una istituzione pubblica prende in giro su un bando di gara pubblico pagato con le tasse di tutti i cittadini. Ad attaccare è l’esponente della Filcams Cgil Mauro Pettinaro che ha convocato tutti i capigruppo per fare il punto della situazione sui termini del bando pubblico per l’affidamento della nuova gestione dei parcheggi a pagamento a Teramo.

