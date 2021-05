UN CONCORSO DI IDEE ALLA RICERCA DI UN LOGO PER LA VALLE SICILIANA

Al via il Concorso di idee per la creazione del logo “Gran Sasso-Valle Siciliana”. L’iniziativa, promossa dal Gal Terre d’Abruzzo con il Consorzio Bim di Teramo quale ente capofila e i Comuni di Isola del Gran Sasso, Castelli, Castel Castagna, Colledara e Tossicia, è riservata agli studenti delle scuole primarie e secondarie “G. Parrozzani” e “F. Grue” e a tutti i cittadini residenti nella Valle Siciliana. Ci sarà tempo fino al prossimo 9 giugno per ideare e presentare il logo rappresentativo di tutto il comprensorio, che contraddistingua ed identifichi le peculiarità storiche, culturali e ambientali della Vallata. “L’obiettivo – spiega Antonello Pescosolido, coordinatore del progetto – è costruire un’immagine identificativa e integrata del sistema turistico territoriale, spendibile sui mercati italiani ed internazionali. Il logo sarà usato per modulistica, manifesti, brochure, serigrafie e altro materiale promozionale. Dovrà, pertanto, essere di forte impatto e ispirarsi agli elementi paesaggistici, storici e culturali del nostro territorio”.



Il concorso di idee è aperto sia ai singoli cittadini che alle associazioni e società commerciali. Si potrà presentare un unico progetto grafico, che dovrà pervenire all’ufficio anagrafe del Comune di Isola del Gran Sasso o via mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Diversi i premi in palio, tra cui una cena per quattro persone in uno dei ristoranti della vallata, una passeggiata con gli asinelli a cura dell’associazione “Esperienza Natura” per i primi due classificati della scuola primaria, una passeggiata guidata in e-bike sul Gran Sasso per i vincitori della scuola media e un’escursione in canoa sul fiume Tirino per i vincitori della scuola superiore, entrambe a cura della cooperativa “Il Bosso”. Il bando del concorso è consultabile sui siti istituzionali dei Comuni interessati e del Consorzio Bim Teramo.