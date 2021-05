PARTE IL RILANCIO DI CAMPOTOSTO GRAZIE AI FONDI PSR

Parte la ricostruzione di Campotosto con l'avvio delle procedure di approvazione del PSR, il Programma Straordinario per la Ricostruzione, strumento a disposizione dei comuni risultati maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016, voluto dal Commissario Straordinario Giovanni Legnini. I PSR sono degli strumenti per accelerare la ricostruzione: autorizzano gli interventi di edifici pubblici e privati ed hanno natura programmatica e di indirizzo nei confronti della pianificazione urbanistica. Per rispondere alle sfide territoriali e organizzative, il Comune di Campotosto ha identificato una serie di obiettivi e strumenti e grazie a questo fondamentale strumento di programmazione si potrà avviare il rilancio economico e sociale del proprio territorio attraverso cinque finalità principali tra cui la definizione delle quinte della piazza principale per velocizzare la ricostruzione unitaria, la revisione e realizzazione di reti e sottoservizi della piazza con la previsione della fibra ottica a banda ultra larga e la ricostruzione della Chiesa di Santa Maria Assunta della quale l'USR sarà Soggetto Attuatore. Il Programma Straordinario per la Ricostruzione del comune di Campotosto si inserisce nel quadro delle attività prioritarie della "Ricostruzione del Centro Italia 2016" allo scopo di promuovere una ricostruzione rapida, integrata e sostenibile.