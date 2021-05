SAN GIACOMO IN PROVINCIA DI TERAMO? TOPITTI INVITA ALLA CORREZIONE

Oggi in questa località ci sarà l'arrivo della tappa del Giro D'ITALIA , le cronache sportive nazionali collocano S Giacomo in Provincia di Ascoli Piceno .

Come può essere possibile tanta incongruenza , se San Giacomo è una frazione che appartiene al comune di Valle Castellana il comune con il territorio più esteso della provincia di Teramo ? Da giorni si parla tanto di una misera partenza dal centro Storico di Notaresco nella giornata di domani e non si spende nessuna parola per un arrivo di tappa sempre compreso nel territorio provinciale che fra l'altro comprende un interessante arrivo in salita ?

Il territorio provinciale cambia in rapporti a interessi politici dei presidenti del momento ? Rimembro alla pubblica opinione che il referendum per il passaggio in provincia di Ascoli di Valle Castellana, l'anno scorso fu bocciato dagli elettori. Se lo chiede un attento lettore: Antonio Topitti.