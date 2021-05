VIDEO / ATR, I SINDACATI: «C'E' SOLO LA CASSA PER UN ANNO, VECO VERSO LA CHIUSURA»

Vertenza Atr, c’è l’ok alla cassa integrazione per un anno già annunciata dalla Regione e dall’assessore Quaresimale. Per i sindacati occorre pero’ finanziare il polo del carbonio e soprattutto l’area di crisi complessa della Vibrata. Occorre una svolta politica. Nessuna novità di rilievo per la Veco che si avvia alla chiusura definitiva.

