VIDEO / UN TAVOLO ISTITUZIONALE PER LE VERTENZE IN PROVINCIA DI TERAMO

Un tavolo dedicato alle vertenze della provincia a Teramo. Lo chiedono alla Provincia in modo da gestire le tante vertenze sempre più complesse in corso i sindacati. Gli stessi chiedono anche l’impegno alla ricerca dei fondi europei che non possono essere persi.

