VERZILLI SCRIVE A DI BONAVENTURA: «RIAPRITE L'AREA DI SGAMBAMENTO DEI CANI AL PARCO FLUVIALE DEL VEZZOLA»

Gentilissimo Presidente Provincia Diego Di Bonaventura

Le scrivo in qualità di Consigliere comunale di Teramo per segnalare una criticità della città capoluogo e avanzare una proposta.

Come è noto, da alcuni mesi l’unica Area di sgambamento per i cani presente nel Comune di Teramo, quella ubicata lungo il parco fluviale del Vezzola all’altezza del parcheggio San Gabriele, risulta chiusa in quanto adiacente al cantiere ANAS aperto per effettuare la manutenzione dell’omonimo ponte San Gabriele.

Purtroppo, devo mio malgrado segnalare come – nonostante i ripetuti solleciti inoltrati al Comune di Teramo al fine di riaprire l’area al suo naturale utilizzo con altro accesso, o in alternativa individuando altra area idonea – ad oggi nessun concreto riscontro è stato fornito dall’Amministrazione comunale per venire incontro alle esigenze della cittadinanza.

Per tali motivi, sono oggi a chiedere la disponibilità di Codesta Amministrazione Provinciale a voler concedere – temporaneamente e quantomeno fino alla riapertura della sopracitata area – uno o entrambi i giardini di pertinenza del Palazzo di Via Giannina Milli quali aree aperte al pubblico per consentire lo sgambamento dei cani.

Tali giardini, infatti, sono già in buono stato manutentivo e soprattutto risultano idonei in quanto già recintati e perfettamente chiusi, nonché dotati di fontanelle per l’uso umano e degli amici a quattro zampe.

Sono certo della vicinanza di un Ente che ha sempre rappresentato un punto di riferimento per il territorio.

La ringrazio anticipatamente per l’attenzione e per il prezioso sostegno, anche a nome delle associazioni e di tutti i cittadini amici degli animali che mi onoro di rappresentare.

Certo di un Suo favorevole riscontro, mi pregio di offrirLe i miei più cordiali saluti.



Il Consigliere Comunale

Ivan VERZILLI