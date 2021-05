SE NE VA UN PEZZO DI TERAMO: E' MORTO MARCELLO DI PASQUALE

Se ne va un pezzo di storia teramana. Della città. Del commercio. Dello sport. A 85 anni, si è spento Marcello Di Pasquale, commerciante storico, figlio d’arte che ereditò un’avviata officina meccanica con il fratello Gabriele, divenendo il punto di riferimento della Piaggio in città. Amava il calcio, tanto da fondare una squadra giovanile, la Motom, che poi cambiò nome in Interamnia e arrivò fino alla serie D. Ne uscì, quando le cose, e le società cambiarono, e in pochi ebbero memoria di tributargli il giusto riconoscimento, così come pochi hanno memoria del suo impegno e delle sue lotte nelle associazioni artigianali. Era un uomo che non sapeva tirarsi indietro, quando c’era da riaffermare un diritto. Era una brava persona, gentile e affabile, un artigiano del commercio vecchio stile.