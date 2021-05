TERCOOP, IL BANDO DI GARA NON SANCISCE L'OBBLIGO DI RIASSORBIMENTO DEL PERSONALE, VERNA LO SA?

Ieri, 13 maggio 2021, abbiamo inoltrato al Comune di Teramo la richiesta che di seguito alleghiamo.

Oggi, invece, al Sindaco Gianguido D'Alberto e all'Assessore Maurizio Verna portiamo a conoscenza l'ultima sentenza del Tar Lazio n.5588 del 12 maggio 2021, che conferma la precedente sentenza n.307 del Tar Campania Salerno Sez.II, del 2 febbraio 2021, le quali facendo riferimento al pronunciamento del Consiglio di Stato Sez.V. del 2 novembre 2020, n. 6761, stabilisce e conferma che la clausola sociale inserita nei bandi di gara non sancisce l'obbligo di un riassorbimento generalizzato di tutto il personale impiegato dal precedente gestore, ma solo assunzioni "adeguate e congrue" allo svolgimento del servizio. Questo significa che dopo un periodo di rodaggio più o meno breve, i nuovi gestori delle strisce blu teramane avranno la possibilità di utilizzare al massimo una decina di ausiliari del traffico per sanzionare i mancati pagamenti delle soste, mentre i restanti 10/15 addetti potranno trasformarsi ben presto in esuberi da destinare agli ammortizzatori sociali.

Senza l'obbligo di riassorbimento di tutto il personale, il bando per l'appalto dei parcheggi che l'Amministrazione Comunale intende pubblicare, si riduce ad un clamoroso regalo alla Easy Help/Costruttori teramani, che grazie al diritto di prelazione avrebbero già vinto la "gara" prima di essere svolta. Ci chiediamo e soprattutto chiediamo: il Sindaco

Gianguido D'Alberto e l'Assessore Maurizio Verna non erano a conoscenza delle suddette sentenze?...