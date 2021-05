D'ALBERTO: «ANCHE IO MI PRENOTO PER IL VACCINO» E CHIEDE OPEN DAY PER I GIOVANI

Aperta la piattaforma Over 40, anche il Sindaco di Teramo sarà tra io prenotati per la vaccionazione, intanto chiede open day e open night per i più giovani.

Il Sindaco di Teramo e Presidente regionale ANCI Gianguido D’Alberto, torna a sollecitare l’attivazione anche nella nostra regione del metodo che già in altre zone del Paese ha fatto registrare risultati lusinghieri.

Campania, Sicilia, Lazio sono alcune delle regioni in cui è stata organizzata questa particolare modalità di vaccinazione, una formula che introduce lo 'scudo' anti-Covid con modalità diverse rispetto a quelle applicate finora. Open day significa giornate dedicate alle somministrazioni, anche senza prenotazione; ed è questa, in estrema sintesi, la formula vincente proposta da D’Alberto; open night è analoga espressione riferita al momento della giornata in cui l’iniziativa viene promossa e realizzata.

La formula cui il Sindaco fa ora riferimento, in base a quanto già verificato, garantisce il raggiungimento di risultati ugualmente positivi e, visto che in tal caso viene proposta per i giovani, essa pare particolarmente proponibile, perché ben si presta alle esigenze e al temperamento dei destinatari, visto che consente di armonizzare le loro esigenze con quelle della campagna vaccinale.

“Il coraggio di ciascuno e la fiducia nella scienza – conclude il Sindaco di Teramo – ci consentiranno di uscire insieme dall’emergenza pandemica e tornare alla nostra vita, sicuri di aver contribuito tutti a sconfiggere il virus”.

ASCOLTA IL SINDACO