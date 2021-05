VACCINI OVER 40 / GIA' IN TANTISSIMI SI SONO PRENOTATI, BRUCCHI: «IN AUMENTO LE DOSI DI PFIZER»

Arrivano altre dosi di Pfizer nella nostra Asl, un aumento del 60% delle consegne, Intanto, è già boom di prenotazioni per gli over 40.

Oggi sono state aperte le iscrizioni agli over 40, per cui sono stati aperti 32mila slot (prenotazioni) fino a fine giugno. In totale sono 68mila quelle aperte in provincia di Teramo fino a quella data. Brucchi ha annunciato che è stato vaccinato più del 70% degli over 70 e si stanno completando gli over 80 con i domiciliari. In fase di completamento anche i fragili.

Intanto la vaccinazione di massa tra 18 e 69 anni si fa sempre più vicina, merito anche delle forniture costanti di vaccini, soprattutto Pfizer.

