COIPRIFUOCO DALLE ORE 23...DA DOMANI...SI RIPARTE ANTICIPANDO LE RIAPERTURE, IN PALESTRA DA LUNEDI

La nuova road map sposta il coprifuoco in tre step. Da domani passa alle 23, per poi essere posticipato alla mezzanotte dal 7 giugno e definitivamente cancellato dal 21 giugno, il solstizio d'estate. Gli orari di bar e ristoranti all'aperto seguiranno il timing dello slittamento e poi dell'abolizione del tutti a casa. I locali al chiuso invece dovranno aspettare come stabilito il 1° giugno, ma sarà concessa anche l'apertura serale inizialmente vietata.

Dal 15 giugno potranno essere organizzati pranzi, rinfreschi e feste di matrimonio, battesimo, cresima, etc. Per accedervi bisognerà avere il certificato vaccinale, oppure quello di avvenuta guarigione o un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Sarà il Cts a dare indicazione sul numero massimo di partecipanti.

Dal prossimo fine settimana, come previsto, potranno riaprire i centri commerciali, gli outlet, i mercati e le gallerie. Viene poi anticipato al 15 giugno il via libera (inizialmente previsto per il 1° luglio) per i parchi tematici e di divertimento. I centri culturali, sociali e ricreativi invece dovranno attendere il 1° luglio, come le sale giochi, bingo, scommesse e casinò.

Le palestre potranno ricominciare l'attività il 24 maggio, in anticipo rispetto alla precedente scadenza del 1° giugno. Viene inoltre fissata la data di ripartenza delle piscine al chiuso e dei centri benessere e termali: il giorno del via libera sarà il 1° luglio (salvo anticipi).