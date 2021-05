FILE / QUESTA SERA PUNTATA SU TRENT'ANNI Di "TeAtri"

Puntata speciale del settimanale FILE, quella in onda questa sera alle 21 su R+ (canale 116). In uno scenario straordinario, il racconto emozionante di un uomo e della sua passione, e di come quella passione si sia trasformata in trenta anni di teatro dialettale ad Atri. Quella di Mario Verdecchia è non solo l’avventura umana di un amore scatenato dall’odore delle assi del palcoscenico, ma anche l’inizio di una tradizione che ha regalato pagine indimenticabili alla nostra cultura popolare. Intervistato da Antonio D’Amore, per la prima volta, Mario Verdecchia ripercorrerà davanti alle telecamere la storia di quel trentennio, dalle prime recite “ospedaliere” alla tournée da quaranta serate in due mesi. Nel centoquarantesimo anno del Teatro di Atri, un doveroso tributo a chi ha contribuito a renderlo il meraviglioso e amato scrigno che è per gli atriani, riempiendolo della voce più vera del popolo, il dialetto.