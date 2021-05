PIZZAIOLO MONTORIESE, CAMPIONE NELLA TAPPA REGIONALE "PIZZA IN TOUR"

Ha sbaragliato diversi pizzaioli provenienti anche dall’estero e si è laureato campione di pizza alla pala e pizza gourmet nella tappa regionale di Scerne di Pineto. E’ l’importante traguardo raggiunto dal 34enne pizzaiolo montoriese Alessandro Menaguale che, con le sue creazioni, La Baccalà e la Nirvana 2.0, ha conquistato la giuria dell’importante “Campionato italiano Pizza in tour”. Una grande soddisfazione per il ragazzo che dopo la laurea in Economia bancaria, finanziaria e assicurativa ha deciso di portare avanti la tradizione di famiglia, ha ristrutturato il panificio di Corso Valentini che era stato danneggiato dal terremoto e lo ha adibito a pizzeria. Il KonviviuM ha aperto le porte ai suoi clienti un anno e mezzo fa e coniuga i segreti e la tradizione di 4 generazioni di fornai con l’innovazione, i sapori del territorio, i prodotti di qualità e l’estro creativo di Alessandro che si è formato con il maestro pizzaiolo giuliese Valerio Valle offrendo un ventaglio di proposte che spaziano dalla pizza tradizionale a quella gourmet. Un locale giovane che ha riportato movimento nella via principale di Montorio che a causa degli eventi sismici si è svuotata della maggior parte delle sue attività commerciali. I due titoli conquistati permettono ad Alessandro di accedere alla finale nazionale.

“ La panificazione è nel nostro dna e quando papà è andato in pensione ho pensato di portare avanti la tradizione di famiglia specializzandomi, però, nella pizza, la mia passione, e dedicandomi al classico, ma anche al gourmet” racconta Alessandro “E molto hanno contato i segreti che ho appreso da lui da piccolo. Così ho deciso di recuperare il locale storico del nostro forno che era stato acquistato da mio nonno e, nonostante fosse danneggiato dal sisma, di rimodernarlo e dargli una nuova vita per onorare e quindi mantenere la storia della mia famiglia , ma anche per riportare linfa nello spopolato centro storico del mio paese. Su otto categorie del concorso ho partecipato a due e le ho vinte ed è stata una grandissima emozione. Confrontarmi con tanti e bravissimi pizzaioli è stata un’esperienza umana e professionale che mi ha arricchito e tagliare il traguardo mi dà la spinta per fare sempre di più e meglio”.