IL COMITATO DI FRAZIONE DI SAN NICOLO' A CAVALLARI: «CHIEDIAMO SOLO LA NORMALITA'»

I cittadini di San Nicolò, riunitisi ieri sera sentono il bisogno di rispondere al Sindaco ed al Vice Sindaco, in merito alle interviste rilasciate da quest’ ultimo nei giorni passati, sugli interventi che l’amministrazione ha fatto e pensa di fare sulla nostra Frazione;

Alle loro dichiarazioni vogliamo rispondere dicendo: “NESSUNA ATTENZIONE PARTICOLARE, PER FAVORE, SOLO NORMALITA’!!”

NORMALITA’ è avere un verde pubblico curato, potature; è avere giochi nei parchi, integri e non fatiscenti, DECOROSI!! panchine e arredi.. spazi per i più piccoli…

NORMALITA’ è avere i tombini puliti, marciapiedi puliti; è avere uno spazzamento costante e fatto con criterio (come da regolamento comunale);

NORMALITA’ è avere le manutenzioni necessarie, e non cordoli caduti e dimenticati per anni sulla strada, marciapiedi non percorribili e senza parapetti sulle scarpate dove passano i bambini per andare a scuola,

NORMALITA’ è avere attenzione e controllo: avere due vigili, che per un territorio così vasto e questo numero di cittadini non ci sembra neppure molto, e telecamere per la nostra sicurezza.

NORMALITA’ è avere i numeri civici dopo tre anni di richieste, attraversamenti pedonali, una stradina pedonale per evitare l’intasamento all’uscita di scuola, una segnaletica adeguata.

NORMALITA’ è avere risposte dagli uffici dopo un mese, e non dopo otto o dieci, o mai.. come ci è sempre accaduto o come per i patti di collaborazione, che seguano risultati alle giuste istanze.

NORMALITA’ è avere un campo sportivo pubblico dove i ragazzi stiano sicuri, e un campo da basket anche a servizio della scuola media!

NORMALITA’ è che le strutture pubbliche, sportive e non, che sono sul territorio siano messe a SERVIZIO DEI CITTADINI, che ne sono i veri proprietari, e non se ne faccia profitto. Che le società sportive piccole possano fruirne e non essere costrette a migrare verso altri comuni per le tariffe troppo onerose! Bisognerà rifare le convenzioni, in molti casi scadute, dando priorità alle scelte sociali.

TUTTO QUESTO, E TANTO ALTRO, CIOE’ LA NORMALITA’, QUI A SAN NICOLO’ NON ESISTE!

Le scelte che una amministrazione fa, nel migliore dei casi le discute coi cittadini (partecipazione) altrimenti le fa e basta, come è nel suo diritto, E NOI AUSPICHIAMO, DA CITTADINI, ASCOLTO, DISCUSSIONE E PROGRAMMAZIONE.

Tra tre settimane si terrà una nuova assemblea pubblica. Vorremmo sapere quante risorse ci sono PER I DUE ANNI CHE RESTANO, se si faranno gli interventi, se avremo i vigili, se i nostri ragazzi meritano un campo, o se il decoro apparterrà come negli ultimi anni al centro…al parco fluviale…alla villa comunale…..

QUI L'INTERVISTA A CAVALLARI RILASCIATA A R115