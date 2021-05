LA RUZZO RETI INVIA UNA BOLLETTA AD UN NOTO CHEF TERAMANO CHIEDENDO IL PAGAMENTO DI 26 MILA EURO

Una bolletta d'acqua sicuramente "pesante" e complicata da pagare, anche a rate, quella che la Ruzzo Reti ha inviato allo chef teramano Alessandro De Antoniis che l'ha pubblicata oggi sulla sua pagina social scrivendo: «L’acqua da noi è maturata in barrique! Ora dico che paghiamo bollette in media di mille euro (tutte pagate) ventiseimila e rotti!». E' arrabbiato lo chef e chi non lo sarebbe a vedere questa cifra. Tra i commenti chi evidenzia che forse De Antoniis anzicchè un ristorante in via Badia: Cipria di Mare ed una pescheria, abbia un acquapark.