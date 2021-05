SI E' SPENTA EUGENIA BERARDINELLI, MOGLIE DEL PROFESSOR LINO BEFACCHIA

Ci sono persone, che attraversano le nostre vite con il garbo e l’eleganza del battito d’ali di una farfalla. Eugenia Berardinelli, amatissima moglie di Lino Befacchia, era così. Si è spenta poche ore fa, vinta da una malattia contro la quale aveva combattuto per oltre vent’anni e che, qualche mese fa, sembrava quasi domata. Poi, complice forse il maledetto virus che ha cambiato la nostra storia recente, quel male si è ripresentato, più aggressivo. Eugenia Berardinelli, (Maria Pia all’anagrafe) aveva 74 anni e la memoria felice di una vita vissuta da docente e da madre, crescendo generazioni di futuri uomini e tre splendidi figli, Alessandro, Michele e Stefano, grazie ai quali ha avuto anche la gioia di sentirsi chiamare nonna. Discreta nei modi, di un’eleganza che sapeva di signorilità innata e mai ostentata, ricca di quelle buone maniere che fanno la differenza, Eugenia ha saputo essere, per tutto il loro vissuto condiviso, spalla e supporto, ma anche sprone e specchio, di un marito dalle molteplici vivacità, come Lino Befacchia. La ricordiamo nelle sue, sia pur rarissime, apparizioni pubbliche all’epoca della campagna elettorale da candidato sindaco del marito, vestita di un sorriso che era allo stesso tempo motivante e tranquillizzante.



Per chi volesse potarle l’ultimo saluto, Eugenia Berardinelli Befacchia sarà nella casa funeraria Petrucci a Villa Pavone.

I funerali saranno celebrati sabato, alle 14,30, nella chiesa parrocchiale di San Gabriele a Colleparco.

Alla famiglia Befacchia, il sincero abbraccio di tutta la redazione di certastampa