‘Mare per tutti’ è un piccolo ma grande spicchio di accessibilità alla spiaggia di Tortoreto per chi è diversamente abile. Una comoda e lunga pedana, un gazebo per ripararsi dal sole e quattro sedie job per immergersi in acqua.

L’iniziativa nella spiaggia libera tra gli chalet ‘Irene’ e ‘Il gabbiano’ è stato possibile grazie al contributo del Rotary Teramo Nord Centenario e Distretto 2090: “Il nostro obiettivo è favorire l’inclusione, dappertutto”, dicono i rotariani.