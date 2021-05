VIDEO / CABINOVIA PRATI DI TIVO, DIFFICILE LA RIAPERTURA DEGLI IMPIANTI PER L’ESTATE

Non ci stanno le Asbuc della provincia ad accettare le idee della consigliera regionale Cardinale che a loro dire non avrebbe le giuste conoscenze sull’argomento. La cabinovia rischia di non ripartire per quest’estate perchè come noto manca la concessione. L’Asbuc cerca una soluzione ed un accordo ma la strada sembra tortuosa.

