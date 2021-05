VIDEO / A 29 ANNI DALLE STRAGI DI CAPACI E VIA D'AMELIO SI TORNA A PARLARE DI LEGALITA' A SCUOLA

La scuola IC Falcone e Borsellino a La Cona ha ricordato oggi la morte dei due magistrati a 29 anni dalla strage di Capaci e via D'Amelio. Gli studenti in collaborazione con la Questura, il Comune e con l'Usr hanno realizzato una serie di lavori, tra i quali la riproduzione di un plastico, di piazza Garibaldi come concetto di sicurezza.

