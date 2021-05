VIDEO / TE.AM, UNA GIORNATA ECOLOGICA PARTICOLARE IN CENTRO STORICO

Giornata ecologica quella di ieri in centro storico curata dalla Teramo Ambiente che ha visto la partecipazione di volontari e cittadini per restituire il giusto decoro alla città di Teramo. Nuovi cestini e nuove piante nelle piazzette e in piazza Orsini.

ASCOLTA L'INTERVISTA NEL SERVIZIO SU R115