Una lettera ai cittadini per spiegare che la Team sarà tutta pubblica da luglio ma anche per spiegare che presto ci saranno nuove attrezzature che saranno impiegate nella pulizia. La raccolta differenziata ha raggiunto il 75% in aprile. Sono stati ridotti i costi dell’indifferenziato nel 2020, di 100 mila euro. Dati importanti che aprono un nuovo percorso della Teramo Ambiente.

