LA FONDAZIONE TERCAS PREMIA ISTITUTI SCOLASTICI PER LE INIZIATIVE ATTIVATE NEL CORSO DELLA DAD

La Fondazione Tercas ha organizzato per giovedì prossimo 27 maggio, con inizio alle ore 10,30 una cerimonia al fine di premiare Istituti Scolastici per le iniziative attivate nel corso della DAD per favorire un’inclusione effettiva e proficua degli studenti con disabilità.

Le suddette buone prassi, che hanno visto il volontario coinvolgimento di numerosi studenti, sono state individuate grazie alle segnalazioni inviate dai Dirigenti Scolastici su invito della Fondazione Tercas.

Sarà il Presidente della Fondazione Tercas, Tiziana Di Sante, nella sede di Palazzo Melatino a donare una targa ricordo della cerimonia ed un buono per l’acquisto di materiale didattico.

Durante questo ultimo anno di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del Virus SARS-CoV2 - afferma il Presidente della Fondazione Tercas Tiziana Di Sante - con l'attivazione della "Didattica a Distanza", la maggior parte degli studenti ha dovuto rinunciare alla fondamentale presenza in aula.

La privazione di questo essenziale fattore del processo di apprendimento e socializzazione è pesata soprattutto per quegli studenti con disabilità il cui percorso di integrazione e crescita si basa principalmente sulla relazione interpersonale e confronto con i compagni di classe.

A volte, però, le situazioni peggiori riescono a tirare fuori il meglio dalle persone – conclude il Presidente Tiziana Di Sante - e si hanno dimostrazioni di solidarietà ed altruismo degne di ammirazione e rispetto che, come in questi casi segnalati, ci sembra giusto dover premiare.