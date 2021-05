FALCONE E BORSELLINO: RICORDO PERMANENTE ALL’UNIVERSITÀ DI TERAMO, NEL SEGNO DELLA LEGALITÀ

In occasione della ricorrenza delle stragi di Capaci e via D’Amelio il rettore dell’Università di Teramo Dino Mastrocola ha accolto l’invito di Wikimafia di allestire all’interno del Campus pannelli con frasi e pensieri del giudice Giovanni Falcone.

Così, oltre al tradizionale lenzuolo esposto nella sede del Rettorato, sono stati allestiti pannelli permanenti nell’Aula 12 “Falcone e Borsellino” del Polo didattico Silvio Spaventa e nell’area attualmente destinata alle vaccinazioni.

«L’Università di Teramo – ricorda il rettore Dino Mastrocola – è stata la prima a istituire nel 2018, in collaborazione con l’Associazione “Falcone e Borsellino”, una Scuola di legalità e giustizia, per favorire la promozione culturale, la riflessione e il dibattito sui temi della legalità e del contrasto alle mafie».