FOTO-VIDEO / LA TERCOOP PROTESTA SOTTO AL COMUNE E PORTA IN PIAZZA TUTTI I PROBLEMI DEL BANDO SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO

Sit-in di protesta questa mattina davanti alla sede municipale dei dipendenti della Tercoop e dei sindacati: il bando per la gestione delle strisce blu non prevede la salvaguardia di tutti i posti di lavoro a 36 ore come promesso dall’assessore Maurizio Verna ai microfoni di R115 lo scorso 12 maggio.

