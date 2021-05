SECA: “ANCORA CHIUSA LA STRADA PER RIGOPIANO, È ASSURDO”

Strada provinciale per Rigopiano ancora chiusa. E il sindaco di Castelli, Rinaldo Seca, sbotta. E si dice "Fortemente indignato e amareggiato" perchè la provinciale 37 per Rigopiano, alla data di oggi 25 maggio, continua ad essere inaccessibile. Chiusa. Sbarrata. E da Castelli non si può salire per Rigopiano e quindi, automaticamente, per Campo Imperatore. "E' una cosa gravissima, gravissima ribadisco...I lavori per la messa in sicurezza sono stati affidati soltanto nella giornata di ieri. La ditta mi ha già contattato promettendomi il massimo dell'impegno ma, ovviamente, non potrà fare miracoli e quindi prima di una decina di giorni la strada resterà così. E' gravissimo", continua il primo cittadino. I lavori riguardano la sp37 e "non finiranno prima della metà di giugno" prosegue Seca. Amareggiato, indignato e arrabbiato. Parole sue. "Chiedo scusa ai miei concittadini e soprattutto agli esercenti, nonostante la competenza su questa situazione non sia direttamente di responsabilità mia del Comune, quella strada è una strada provinciale", dice Seca che più volte, nelle scorse settimane, era tornato sul caso della sp37 inpraticabile. "Io sono veramente indignato e davvero arrabbiato", incalza il primo cittadino. Chiede scusa agli esercenti, in primis, Seca "specie perchè, mai come in un periodo in cui stanno facendo di tutto per ripartire a livello economico, continuanon a vedersi privare di un flusso turistico dal pescarese e dall'aquilano che sono per noi vitali...E' qualcosa di ignobile, intorrebile... che grida vendetta". E conclude: "La misura ora è davvero colma. A me non piace essere critico e severo ma che ad oggi una strada provinciale di così vitale importanza per questo entroterra sia ancora chiusa è una vergogna inaccettabile". Parole durissime all'indirizzo della Provincia di Teramo.