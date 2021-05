"IL MONDO PAZIENTE", RITRATTI DI PANDEMIA, E' LA MOSTRA DI PAOLO DI GIOSIA

Venerdì 28 maggio 2021, alle ore 18:00, inaugura nelle sale dell’Associazione Fotografica SpazioEffe, dall'idea e a cura del fotografo Paolo di Giosia, una mostra fotografica collettiva per raccontare, documentare, l'ordinaria a-normalità della vita ai tempi del Covid-19.

Il Coronavirus ha cambiato tutte le nostre abitudini e la cronaca quotidiana della pandemia ci lascia spesso sorpresi, spaventati, increduli; quello che stiamo vivendo ci mette costantemente in discussione: sul luogo di lavoro, in famiglia, nei nostri rapporti sociali, in un mondo, che ha rallentato la sua velocità e che cerca di adattarsi, ostacolare e combattere un pericolo che riguarda tutti noi.

L'intento è quello di unire visioni, sensazioni e punti di vista per essere testimoni attivi di questo particolare momento storico.



Ventiquattro fotografie di dodici differenti firme, tutte in bianco e nero e a tema pandemia da coronavirus. Si tratta di dittici. Ciascun autore offre una coppia di fotografie collegate, nel soggetto o nel concept, quasi a raddoppiare, specificare, variare o contrapporre il proprio oggetto di sguardo. Alcuni collegamenti sono diretti, altri più larghi. In tutti i casi, si può parlare di un argomento compiutamente espresso in due parti.

Fotografi:

Maria Francesca Annibali, Serena Crocetti, Paolo di Giosia, Antonella Di Paolo, Massimiliano Fabbiocchi, Valentina Firmani, Walter Massimi, Federica Matteucci, Sara Menchini, Massimiliano Perelli, Antonio Pigliacelli, Valentino Tarquini

Testo catalogo a cura di: Leonardo Persia

L'Associazione SpazioEffe nasce nel 2019 nel cuore di Teramo con l'obiettivo di avvicinare persone di ogni età alla Fotografia nelle sue varie forme ed espressioni fornendo uno spazio creativo dove poter coltivare la propria passione e condividere le proprie conoscenze mediante l'organizzazione e la messa in opera di progetti fotografici, mostre, corsi, incontri periodici con professionisti, workshop ed uscite fotografiche al fine di sviluppare una promozione e divulgazione della cultura fotografica nel territorio teramano. SpazioEffe nello stesso anno della sua fondazione entra a far parte della FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e grazie alla creazione di importanti sinergie con enti pubblici e privati si è fatta promotrice di eventi divulgativi per la valorizzazione della cultura, sempre attraverso l'obiettivo della macchina fotografica.



Paolo di Giosia fotografo contemporaneo scatta prevalentemente in bianco e nero in modo analogico. Ha tenuto numerose mostre personali e ha partecipato a diverse collettive e fiere internazionali, collaborando con gallerie italiane ed estere. Come filmmaker ha prodotto diversi video, presentati in occasione di rassegne di videoarte e corti cinematografici, e pubblicato alcuni volumi fotografici.



Leonardo Persia si occupa di cinema e arti, ha organizzato sull’intero territorio nazionale rassegne di cinema e incontri con cineasti, e svolto lezioni, seminari, incontri sul cinema e il suo linguaggio. Ha partecipato a cataloghi e volumi sull’argomento, scrive sulle riviste “Rapporto Confidenziale” e “Lo Specchio Scuro”.