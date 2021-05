UN PATTO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA: "FERMIAMO LA STRAGE NEI LUOGHI DI LAVORO". PRESIDIO DAVANTI ALLA PREFETTURA

All’interno della cornice di iniziative finalizzate a rimettere al centro del dibattito nazionale e locale il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, CGIL-CISL E UIL di Teramo, hanno deciso di organizzare per il 27 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, un presidio nei pressi della Prefettura di Teramo.

Nel primo trimestre del 2021, sul territorio provinciale si sono verificati 608 infortuni ( 554 in occasione di lavoro e 54 in itinere) e sono stati denunciati tre incidenti mortali.

Partendo da questi numeri , anche dal nostro territorio intendiamo rimarcare quanto sia necessario ed urgente che attraverso un rinnovato atto di responsabilità collettiva Governo,Istituzioni, Conferenza Stato-Regioni, Enti preposti, Parti Sociali (CGIL-CISL-UIL e Associazioni Datoriali), stipulino un grande PATTO PER LA SALUTE E PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, che deve inserirsi all’interno ed in coerenza di un quadro pluriennale determinato dalla STRATEGIA NAZIONALE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, assente da sempre nel nostro Paese ma richiesta insistentemente negli anni dalle Organizzazioni Sindacali, che deve definire in maniera chiara gli obiettivi, gli interventi, le misure di tutela da porre in essere in coerenza con la Strategia quinquennale europea, allineandosi al modello comunitario.

Nelle prossime settimane chiederemo un confronto ad Inail ed Ispettorato del lavoro per fare il punto della situazione sulla nostra Provincia e chiederemo l’apertura di un tavolo con le Organizzazioni datoriali per:

condividere la necessità che le lavoratrici ed i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, età, genere, provenienza, prima di essere adibiti ad ogni specifica mansione ricevano UNA PREPARAZIONE ED UN ADDESTRAMENTO ADEGUATI.

DARE NUOVO IMPULSO AL RUOLO DELLA RAPPRESENTANZA, a partire dal garantire in ogni contesto lavorativo la consegna del DVR/DUVRI, l’accesso al registro degli infortuni (digitale), la consultazione sulla valutazione dei rischi e le misure di tutela, sulla

designazione degli attori della prevenzione e sull’organizzazione della formazione (di cui

all’art. 37 del D. lgs 81/08 s.m.).

Generalizzare e rafforzare il ruolo della rappresentanza in tutti i contesti e settori lavorativi,

senza distinzioni di dimensione e settore: NESSUNA AZIENDA SENZA RLS/RLST,REGOLARMENTE ELETTI/DESIGNATI dalle lavoratrici e lavoratori.

GARANTIRE APPIENO LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE (come previsto dalla normativa vigente), attraverso un’azione non solo volta alla sorveglianza sanitaria, ma alle visite negli ambienti di lavoro, alla collaborazione alla valutazione dei rischi, al supporto per il ricollocamento degli inidonei.

· RAFFORZARE LE COMPETENZE E LA FORMAZIONE DEI RSPP E GARANTIRE UNA PARTECIPAZIONE EFFETTIVA E COSTANTE DEI RLS/RLST al sistema di prevenzione aziendale.