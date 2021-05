DUE STUDENTESSE TERAMANE NELLA GIURIA DELLA MOSTRA DI VENEIZA

Due studentesse della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo, Matilde Borri, iscritta al terzo anno del Corso di laurea in DAMS, e Cristina Ciccanti, iscritta al primo anno del Corso di laurea magistrale in Media, Arti e Culture, sono state selezionate come componenti della Giuria internazionale del Premio UNIMED 2021 all’interno della 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, che si terrà dal 1° all’11 settembre 2021.

L'UNIMED è l’Unione delle Università Mediterranee di cui l’Università degli Studi di Teramo è partner e il relativo Premio – giunto quest’anno alla sua quinta edizione – nasce da una collaborazione con la Biennale di Venezia.

La Giuria internazionale, di cui faranno parte le studentesse, sarà composta da dieci studenti internazionali che stanno frequentando un Corso di Studi in arti visive e provenienti dalle Università associate a UNIMED, che assegneranno il premio al film maggiormente rappresentativo della diversità culturale, dell’integrazione e della libertà di espressione, tra i valori fondanti della missione formativa della rete di atenei che si affacciano sul bacino del Mediterraneo e che aderiscono a UNIMED.