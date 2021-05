SBARCATO A LAMPEDUSA, IRREGOLARE A TERAMO, FERMATO IN BICICLETTA SULLA TERAMO - MARE

Era arrivato a Lampedusa, su un barcone. Era uno dei tanti scappati dall’Africa, per venire a cercare fortuna da quest’altra parte del mare. Era uno del tanti, senza documenti, senza una meta precisa, che poi sono riusciti a scappare da uno dei centri di prima accoglienza. Per la legge: un irregolare. Come sia arrivato a Teramo, non si sa. Cosa facesse nelle sue giornate teramane, non si sa. Espedienti, forse. Qualche lavoro in nero, forse. Passava le notti in un appartamento a Colleatterrato, dove era riuscito a sistemarsi alla bell’e meglio. Quello che si sa è che, oggi pomeriggio, l’hanno fermato in bicicletta sulla Teramo - Mare, gli agenti della Polizia Locale, che poi hanno interessato la Questura, che adesso procederà al rimpatrio del giovane extracomunitario irregolare.