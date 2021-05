VACCINI, TUTTO QUELLO CHE ANCORA BISOGNA SAPERE STASERA A REBUS: ORE 21, CANALE 115

Si parlerà di vaccinazioni e si farà il punto della situazione ad oggi nel corso della nuova trasmissione Rebus in onda stasera sul canale 115 a partire dalle ore 21. Il punto della situazione alla luce del fatto che da stamattina è attiva la piattaforma per i maturandi, gli studenti degli ultimi anni delle superiori che stanno per fare gli esami di stato. Undicimila gli studenti che saranno vaccinati con Pfizer o Moderna e che avranno poi diritto al richiamo. Ne parleremo con il referente regionale per la Regione Abruzzo: Maurizio Brucchi e con i sindaci della montagna che presto vedranno raggiungere i propri piccoli comuni per una nuova fase vaccinale. In studio oltre al dottor Brucchi ci saranno anche: il sindaco di Crognaleto Giuseppe L'Alonzo, il sindaco di Montorio: Fabio Altitonante. In collegamento: i sindaci di Valle Castellana: Camillo D'Angelo e il sindaco di Pietracamela: Michele Petraccia.

Rebus, stasera alle 21, canale 115.