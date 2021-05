FONDAZIONE TERCAS TRA LE DIECI FONDAZIONI CHE HANNO COSTIUTITO UNA NUOVA ASSOCIAZIONE PER INNOVARE IL COMPARTO AGROALIMENTARE

Nuova linfa per promuovere e sostenere la ricerca scientifica di eccellenza e portare innovazioni al comparto agroalimentare italiano. Con la volontà di incentivare la ripresa di un settore cardine dell’economia del nostro Paese. Su questi presupposti si è costituita il 25 maggio una nuova Associazione di Fondazioni di origine bancaria, enti no profit, per dare forza e ampliare le attività di AGER - AGroalimentare E Ricerca, il più grande progetto filantropico europeo creato dalle Fondazioni per il supporto alla ricerca e partito nel 2008 in seno alla Commissione Ricerca di ACRI, l’organizzazione che rappresenta le Fondazioni di origine bancaria e le Casse di Risparmio Spa.

La nuova Associazione è nata sotto la spinta propulsiva di Fondazione Cariplo, riconfermata capofila, e ne fanno parte Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione CRC, Fondazione di Sardegna, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fondazione Tercas, Fondazione Friuli, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione CON IL SUD e Fondazione Cariparma.

Con una dotazione finanziaria che supera i 5 milioni di euro, saranno sostenuti progetti di ricerca scientifica, selezionati tramite bandi pubblici, per rispondere ai fabbisogni di innovazione del settore e del territorio nazionale, con una grossa novità: la realizzazione di un piano di trasferimento delle conoscenze ottenute dai progetti sostenuti da AGER o generate in altri contesti di ricerca. Il tutto per favorire un’applicazione rapida delle nuove tecnologie da parte degli operatori nazionali e per sostenere la ripresa economica post pandemia.

Grazie alle nuove risorse, sarà possibile potenziare lo sviluppo delle aree agricole e aumentare la competitività del settore primario. Le conoscenze e le innovazioni frutto delle ricerche permetteranno di traghettare la nostra agricoltura verso un nuovo modello resiliente e in grado di coniugare qualità e salubrità delle produzioni con la sostenibilità economica e ambientale.

In linea con lo spirito filantropico delle Fondazioni, AGER rafforzerà l’ecosistema della ricerca e dell’innovazione con iniziative di public engagement promuovendo la partecipazione attiva degli attori della filiera agroalimentare e dei cittadini, dando vita a community di persone a cui sta a cuore il progresso sociale ed economico del nostro Paese.

Con la nuova Associazione, la terza nella storia di AGER, salgono a diciotto le Fondazioni che dal 2008 stanno sostenendo la ricerca scientifica a beneficio dell’agroalimentare made in Italy.

Il cantiere di lavoro è aperto: dopo l’estate saranno definiti in dettaglio i settori di intervento e sarà programmata la prima uscita dei bandi.

L’Università di Teramo e Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", ricordiamo, grazie ai finanziamenti garantiti da AGER, sono stati e sono protagonisti, in partnership con altre università ed enti di ricerca, di alcuni prestigiosi progetti di ricerca.

_________________________________________________________

AGER - AGroalimentare E Ricerca nasce nel 2008 in seno alla Commissione Ricerca di ACRI, l’organizzazione che rappresenta le Fondazioni di origine bancaria e le Casse di Risparmio Spa, grazie a un primo gruppo di tredici Fondazioni che si associano. L’importanza dei risultati ottenuti e nuovi fabbisogni di ricerca e innovazione, favoriscono nel 2015 la costituzione di una seconda associazione formata da dieci Fondazioni e nel maggio 2021 di una terza associazione di dieci Fondazioni. Grazie a nuovi ingressi, oggi AGER raggruppa diciotto Fondazioni che abbracciano l’intero territorio nazionale. In tredici anni sono stati sostenuti 32 progetti di ricerca ad alto impatto applicativo, ottenendo i seguenti risultati:

migliorato i processi produttivi grazie allo sviluppo di tecnologie innovative

consolidato la leadership dei prodotti made in Italy

garantito ai consumatori alti livelli qualitativi dei prodotti freschi e trasformati

promosso la sostenibilità ambientale ed economica delle filiere agricole

favorito la costituzione di reti di ricerca e la formazione di giovani ricercatori

Le tematiche di intervento, a rilevanza nazionale, sono definite in funzione dei fabbisogni di ricerca rilevati da esperti nazionali del mondo scientifico e delle filiere agroalimentari. I comparti sostenuti fino ad oggi sono: cerealicoltura, ortofrutticoltura, zootecnia, vitivinicoltura, acquacoltura, olivicoltura, agricoltura di montagna e produzioni lattiero-casearie. Le risorse sono assegnate tramite bandi pubblici rivolti agli enti di ricerca e sperimentazione del territorio italiano a seguito dell’adozione di procedura competitiva, supportata da esperti internazionali indipendenti secondo criteri di peer review.

I NUMERI DI AGER