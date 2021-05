VIDEO / NASCE A TERAMO IL CORSO DI LAUREA IN TURISMO SOSTENIBILE

Per formare le professionalità in grado di gestire il mondo che cambia, servono idee e spirito di iniziativa. All’Università di Teramo certo non mancano, visto anche la nascita del Corso di laurea in Turismo sostenibile fortemente voluto dal rettore Dino Mastrocola, e del quale è presidente di corso il professor Pietro Gargiulo.

ASCOLTA L'INTERVISTA DEL PROFESSORE GARGIULO