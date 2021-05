AL VIA I CONTRATTI A CANONE CONCORDATO A ROSETO

Al via il nuovo accordo per i contratti di locazione a canone concordato. Dal 27 maggio 2021 entra in vigore il nuovo accordo territoriale per il Comune di Roseto degli Abruzzi col quale si regola la stipula dei contratti di locazione a canone concordato. L’importante lavoro svolto dopo diversi rinvii di confronto tiene in equilibrio i bisogni degli inquilini e gli interessi della proprietà, mantenendo i livelli di canoni concordati proporzionalmente al di sotto dei valori di mercato rispetto alla fiscalità agevolata per il proprietario, data dalla cedolare secca e allo sconto sull’IMU. Le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative hanno sottoscritto l’accordo locale per la stipula di contratti di locazione a canone concordato ai sensi del D.M. 16 gennaio 2017 e della Legge 9 dicembre 1998 n. 431. Il procedimento è stato avviato dal Settore Politiche per il Benessere della Persona e, dopo varie convocazioni presso la stessa sede comunale, dieci associazioni dei proprietari e dei conduttori, hanno firmato l’Accordo. ASPPI nella persona del Sig. Luca Di Giuseppe, CONFAPPI nella persona del Presidente Dott. Gianluca Rapagna, UPPI nella persona del Dott. Francesco Di Battista, CONFABITARE nella persona del Presidente Sig.ra Marcucci Marilisa, CONFEDILIZIA nella persona del Presidente Ing. Rocco Fantozzi, UNIONCASA nella persona del Presidente Sig. Maurizio Nori, SICET nella persona del Segretario Provinciale Sig. Antonio Di Berardo, UNIAT nella persona del Segretario Provinciale Sig. Antonio Caprini, ASSOCASA nella persona del Presidente Sig. Alberto Di Battista, SUNIA nella persona del Segretario Provinciale Avv. Giovanna Varalli. Per il Comune di Roseto degli Abruzzi, L’Assessore ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione Avv. Donatella Di Cesare.

SEGRETARIO PROVINCIALE

ANTONIO DI BERARDO