DONAZIONE KIT ATTREZZATURE SPORTIVE ALLA SCUOLA DI ANCARANO

Questa mattina alla presenza della Dirigente Scolastica Prof.ssa Lucia Condolo, delle coordinatrici di plesso, del Sindaco, del Vice Sindaco Elisa Forlini con delega all'Istruzione e del Capo Gruppo del Consiglio Comunale Simone Marchetti, e' stato consegnato un kit di attrezzature sportive alle scuole del plesso di Piazza Roma ad Ancarano.

L'omaggio è stato acquistato con un fondo del Consiglio Comunale finanziato con i gettoni delle sedute di presenza dei Consiglieri Comunali e con un contributo derivante dall' indennità degli Assessori e del Sindaco.

"Un piccolo pensiero per le Alunne ed Alunni di Ancarano, per una pronta ripartenza di tutte le attività nel prossimo Anno Scolastico. Ringrazio i Consiglieri Comunali, gli Assessori di Giunta ed in particolar il Capo Gruppo del Consiglio Comunale di Ancarano Consigliere Simone Marchetti per aver promosso e coordinato l'iniziativa - dichiara il Sindaco Pietrangelo Panichi".