VIDEO / IL COMUNE ‘RICHIAMA’ BAR E RISTORANTI SU TAVOLI E DECORO E I BARISTI CHE DICONO?

Sarà un'estate di restrizioni per i bar cittadini. Un'estate con poca musica e bassa, dove ai tavoli non potranno sedersi più di quattro persone e gli spazi dovranno essere mantenuti puliti dagli esercenti. E' quanto reso noto durante un incontro dal Comune di Teramo. Ma come la pensano i baristi?

ASCOLTA L'INTERVISTA SU R115