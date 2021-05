LA NUOVA OFFERTA DA 930 MILIONI PER PRATI DI TIVO E PRATO SELVA E' DEI FRATELLI PERSIA DI TOTTEA

Ed esce anche il nome il giorno dopo, tenuto top secret ma come accade spesso, in queste cose...per poco. Sarebbe l'impresa edile e di sicurezza stradale dei fratelli Persia di Tottea di Crognaleto (che di recente ha ottenuto un appalto per la messa in sicurezza di una strada in frana a Campli dalla Provincia di Teramo) la ditta interessata e che all'ultimo minuto ha lanciato alla Gran Sasso Teramano la nuova offerta per l'acquisto degli impianti di Prati di Tivo e Prato Selva.

La ditta pare abbia manifestato in tempi non sospetti l'interessamento alla stazione dei Prati.

Come reso noto dlla Gst la cifra di 930mila euro, migliorativa rispetto a quella di Finori è ora al vaglio della società che ha richiesto la documentazione alla ditta teramana. Come finirà questo tira e molla? Chi vivrà...vedrà.