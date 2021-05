LA ASL DICHIARA GUERRA ALLA LUDOPATIA: DAL 7 GIUGNO UNA NIUOVA GUIDA E UNA HELP LINE TELEFONICA

La Asl dichiara guerra alla Ludopatia. Prevenire è l’azione principale per contenere i danni alla salute provocanti dalla dipendenza dal gioco. Al sert hanno previsto la realizzazione di materiale informativo tramite una apposita guida, che sarà distribuita gratuitamente in farmacia, parrocchie e ambulatori medici in tutta la provincia. E sarà attivata presto anche una linea telefonica, una “Help Line” che partirà dal 7 giugno per ricevere supporto psicologico ed informativo in materia di problematiche connesse al gioco e alla dipendenza da gioco