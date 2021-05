CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA BANDIERA VERDE DEI PEDIATTRI 2021 AD ALBA ADRIATICA

Si svolgerà ad Alba Adriatica, il 10 luglio, la cerimonia di consegna della ‘Bandiera Verde dei Pediatri 2021’, la certificazione selezionata attraverso un’indagine condotta fra un campione di pediatri italiani e attribuita alle località di eccellenza per le vacanze di famiglie con bambini, per un turismo a dimensione dei più piccoli. La settima edizione dell’evento, che consegnerà il riconoscimento a 143 Comuni italiani e agli Ambasciatori di Spagna, Romania e Tanzania, si terrà il 10 luglio. Ci sarà una bandiera ogni 13 Km di costa teramana, contro una bandiera ogni 55 Km nel resto d’Italia”.

In occasione della cerimonia verrà istituto quest’anno ad Alba Adriatica il 1° ‘Trofeo delle Bandiere Verdi dei Pediatri’ per ragazzi under 14 e discipline sportive”.

Il 10 luglio poi, sempre ad Alba Adriatica, si terrà per il secondo anno consecutivo anche la cerimonia di consegna ufficiale ai sindaci e agli ambasciatori delle 148 bandiere verdi 2021, nell'ambito del quarto International Workshop of Green flags - VII Convegno nazionale sulle Bandiere Verdi. L'evento si potrà svolgere in presenza, spiegano i promotori, visto l'attuale buon andamento epidemiologico di Covid.