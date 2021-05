VIDEO / CAFFE' "SALATO" DAL 7 GIUGNO A TERAMO, C'E' L'AUMENTO DI 10 CENTESIMI MA DIVERSI BAR NON HANNO ADERITO

Caffè e cappuccino più cari al bar, dal 7 giugno a Teramo. I bar del corso vecchio e di piazza Martiri hanno deciso l’aumento che era fermo da sei anni ma non tutti sono d’accordo. Parecchi esercenti, infatti, hanno annunciato di non aderire all’iniziativa pur rifiutandosi di rilasciare interviste davanti alla telecamera, altri ancora non sapevano dell’iniziativa.

