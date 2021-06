OGGI C'E' LO SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI PER IL MANCATO RINNOVO DEL CONTRATTO SCADUTO DA TRE ANNI

Oggi scioperano i lavoratori e le lavoratrici del trasporto pubblico locale per il rinnovo del contratto nazionale degli autoferrotranvieri-internavigatori. In Abruzzo il personale viaggiante (autobus, tram, metropolitane, vaporetti), gli addetti al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività accessorie di manutenzione) e il personale a terra incrociano le braccia per 24 ore garantendo comunque il rispetto delle fasce di garanzia aziendali.

L'astensione delle prestazioni lavorative è stata proclamata dalle segreterie nazionali dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna e dalle segreterie regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal, Ugl Autoferro.

Queste le compagnie abruzzesi coinvolte e le fasce orarie di sciopero: Ama, Tua, Di Fonzo, Napoleone, La Panoramica, Cerella, Satam, Baltour, Tessitore, Di Giacomo Angelo Domenico & C. La fasce orarie variano a seconda della compagnia.

I lavoratori del trasporto pubblico locale protestano per il mancato rinnovo del contratto nazionale, scaduto da oltre 3 anni.