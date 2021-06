IN PENSIONE DALLA ASL IL GINECOLOGO FLORA'

Da oggi è in pensione il ginecologo Paolo Florà, figura storica del reparto di Ginecologia e ostetricia dell’ospedale di Sant’Omero. Florà è stato dipendente della Asl dal 1982, quando ha preso servizio nel reparto di Sant’Omero. Nel corso della lunga carriera ha prestato la sua opera anche al Distretto sanitario di base di Villa Rosa ed è stato un punto di riferimento per la diagnosi e prevenzione delle patologie cervico-vaginali. Ieri, nell’ultimo giorno di lavoro, i colleghi hanno voluto porgere a Florà un affettuoso saluto con una piccola cerimonia. Al ginecologo vanno anche i ringraziamenti della direzione strategica per il lungo, prezioso lavoro fin qui svolto.