SICET RINGRAZIA MARIA CECI PER L'APERTURA DEL NUOVO BANDO DI CONCORSO PER I TRE ALLOGGI DI VILLA MOSCA

Il Sicet ringrazia il Presidente Ater Dott.ssa Maria Ceci per l’impegno profuso e per aver tenuto fede all'impegno preso, richiesto da alcune associazioni dei proprietari e dei conduttori per l’apertura del nuovo bando di concorso per la concessione in locazione di n. 3 alloggi di edilizia convenzionata nel Comune di Teramo, via Battistelli, quartiere Villa Mosca. Nuove misure di sostegno al canone concordato, con affitti a costi accessibili. Misure di per sé importanti rispetto alle specificità del libero mercato caratterizzato da canoni d’affitto alti che in questa fase emergenziale prodotta dalla crisi sanitaria da Covid-19. I prezzi concordati dalle associazioni dei proprietari e dei conduttori risultano particolarmente convenienti per gli alloggi di proprietà Ater. L’Azienda, come promesso dalla Presidente, applicherà il canone minimo facendo riferimento all’accordo locale stipulato il 18 ottobre 2018, rettificato il 17 gennaio 2019. Un’opportunità per dare un aiuto a chi è in difficoltà, e un bel messaggio che l’amministrazione Ater da ad una comunità più bisognosa. Il bando è stato pensato e gestito, con un pensiero particolare rivolto alle giovani coppie. Seguire e sostenere cambiamenti a favore delle fasce più deboli, accompagnandole verso un futuro più inclusivo e solidale è un benessere sociale. Il Sicet ringrazia la Presidente Ater Dott.ssa Maria Ceci, per aver dimostrato sensibilità nei confronti dei più deboli.

SEGRETARIO PROVINCIALE

ANTONIO DI BERARDO